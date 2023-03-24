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На территории Артемовска происходит «нереальный ад». Так украинские боевики описали обстановку в этом городе.

Ресурс «Русская весна», ссылаясь на сообщения украинских военных, сообщает, что на территорию Артемовска одновременно со всех направлений «лезет» огромное количество бойцов частной компании «Вагнер». Боевые действия ведутся сразу в нескольких районах, а также в поселениях Григоровка, Богдановка и Ивановское в Донецкой республике.

Сообщается, что бойцы российской армии при помощи артиллерии наносят точные удары по позициям неприятеля, который сосредоточил свои силы вокруг Артемовска – рядом с Железным, Константиновкой, Орехово-Василевкой.

Ранее появилась информация, что военные РФ смогли захватить в плен националистов ВСУ в направлении Сватова.

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