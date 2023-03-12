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Американский стратегический бомбардировщик В-52Н Stratofortress 12 марта был замечен неподалеку от границ Российской Федерации. Воздушное судно пролетело вблизи от острова Гогланд в 200 км от Санкт-Петербурга. Данную ситуацию прокомментировали представители пресс-службы Западного военного округа.

Согласно информации, оглашенной ЗВО, бомбардировщик США не нарушил воздушного пространства Российской Федерации. Именно поэтому со стороны ВС России не было никакого ответа на его маневры. Если бы самолет подлетел на критическое расстояние к границе РФ, то средства ПВО были бы подняты. А действия американского воздушного судна не представляли никакой опасности.

Сообщается, что воздушное судно В-52Н Stratofortress вылетело из Польши и совершило маневры над водами Балтийского моря. Неподалеку от острова Готланд в 200 км от Санкт-Петербурга американский бомбардировщик выполнил разворот, а после этого направился в сторону Великобритании.

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