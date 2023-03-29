Эксперты Южной Кореи не поверили сообщениям северокорейских властей о создании ядерных боеголовок для ракет средней и малой дальности. Об этом пишет японское издание Yomiuri.

Специалисты из Института политических исследований «Асан» в Южной Корее заявили, что боеголовки такого типа имеют массу не меньше 200 кг. И в данное время они не получили никаких подтверждений того, что у Северной Кореи есть технологии для того, чтобы их уменьшить.

В южнокорейском Министерстве обороны считают, что Пхеньян вводит в заблуждение своими сообщениями о разработке подводного дрона, который может нести ядерный заряд.

Ранее Ким Чен Ын, глава Северной Кореи, после прибытия авианосцев из США в Южную Корею заявил, что готов задействовать ядерное оружие в любой момент.