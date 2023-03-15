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Сотни военнослужащих украинской армии могут быть заблокированными в подземных тоннелях предприятия «Востокмаш», расположенного на территории промзоны в Артемовске (украинское название Бахмут). Об этом сообщает Телеграм-канал «Военная хроника».

Как пишут авторы канала, в настоящий момент российские силы занимаются зачисткой территории цеха санитарно-технической арматуры завода «Востокмаш», расположенного всего в нескольких десятках метров от прессово-волочильного комплекса АЗОМ.

Сообщается, что под промышленной зоной расположена разветвленная сеть тоннелей и подземных коридоров, где могут укрываться примерно 300 украинских солдат. При этом общее количество военнослужащих подразделений территориальной обороны, Национальной гвардии и прочих подразделений ВСУ, находящихся на территории промзоны АЗОМ, может насчитывать до 500 человек.

Напомним, что штурмовые подразделения ЧВК «Вагнер» ведут ожесточенные бои в окрестностях Артемовска с целью взять город в плотное кольцо, чтобы окружить гарнизон ВСУ и лишить его возможности получать боекомплект и прочее снабжение.

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