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На Украине продолжается запрет на все русское. В стране делают все для того, чтобы избавиться от русской культуры, языка и всего прочего.

Американский тв-канал ABC News выпустил сюжет о русской культуре на Украины. Авторы затронули острую тему и показали, как в Киеве уничтожают книги, написанные на русском языке. Среди них и литературные шедевры, написанные великими памятниками. Кроме того, киевский режим активно  уничтожает не только книги, но и памятники, и все то, что как-либо связано с русской культурой.

Зрители YouTube под опубликованным сюжетом заявили, что точно так же себя вели нацисты и сравнили Зеленского с Гитлером. Также комментаторы отметили, что им приходилось встречаться в Европе с беженцами с Украины, и те говорили на русском языке.

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