Американская правозащитная организация Антидиффамационная лига (ADL) сообщила, что число случаев антисемитизма в Штатах значительно выросло. За последнее 50-летие уровень достиг своей наивысшей точки. На 2022 год зафиксировано практически 3.7 тысячи подобных случаев, что выше статистики 2021 года на одну треть. Данный показатель является наивысшим еще 1979 года.

Правоохранительными органами задокументированы нападение на лиц еврейской национальности. Более 110 евреев или лиц, воспринимаемых в качестве евреев, пострадали от нападений антисемитов. Также отмечаются такие нарушения, как вандализм – зафиксировано более 1300 подобных случаев. В таком случае имущество повреждалось с целью демонстрации неприязни к евреям. Эпицентрами бесчинств антисемитов стали штаты Нью-Йорк, Нью-Джерси и Калифорния.

Согласно данным экспертов, отмечается количество угроз, относительно опасности взрыва в еврейских школах, синагог, центров.