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Американское издание Politico пишет, что американцы обеспокоены нежеланием Киева оставить Бахмут (ранее Артемовск). Ведь готовящееся контрнаступление в таком случае оказывается под угрозой срыва. Украинское командование регулярно направляет в Артемовск все новые и новые резервы, заверяя руководство США, что на будущем наступлении это никак не отразится.

В последнее время, ситуация для подразделений ВСУ, находящихся в Бахмуте, крайне неблагоприятная. Огромные потери в личном составе и недостаток боеприпасов в итоге приведут к тому, что российские силы возьмут город в полное окружение. Оставшиеся в городе украинские военные окажутся в ловушке. На Западе активно призывают Зеленского оставить Бахмут, отступив к новой линии обороны, однако он продолжает настаивать на своем.

Американский военный эксперт Майкл Кофман, директор программы изучения России Центра военно-морских исследований отмечает, что находящиеся на фронте военные не понимают, почему командование «так вцепилось» в Бахмут. По мнению Кофмана, с военной точки зрения, удерживать город ВСУ больше нет никакого смысла.

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