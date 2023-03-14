Украинские войска несут огромные потери в боевых действиях на территории Артемовска (укр. название Бахмут). Причиной этому являются проблемы с эвакуацией раненых солдат и невозможность доставки боеприпасов. Об этом сообщает Wall Street Journal, американское издание.

По информации СМИ, украинские подразделения не могут пользоваться дорогами для того, чтобы вывозить раненых и доставлять боеприпасы на передовую линию фронта. При этом грунт является непроходимым для транспорта на колесной базе.

Ранее британская газета Times написала, что врачи на Украине сталкиваются с такими масштабами потерь, с которыми НАТО не знакома. А испанское издание El Pais указало, что в вооруженном конфликте Украина потеряла десятки тысяч своих солдат.