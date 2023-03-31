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Алексей Данилов, секретарь украинского Совета нацбезопасности, заявил, что из Киево-Печерской лавры будут выселены монахи канонической Украинской православной церкви (УПЦ).

Он дал обещание, что власти Киева не будут использовать силу для того, чтобы очистить храм от представителей «государственного заповедника». Данилов уточнил, что за бороды никто никого таскать не будет, это не является тактикой руководства Киева. Но добавил, что решение будет исполнено в соответствии с законом.

Напомним, что администрация Киево-Печерской лавры вынесла постановление 10 марта для УПЦ и обязала ее представителей покинуть лавру в срок до 29 марта.

Сообщается, что данное решение было принято из-за нарушений церковью договора по использованию государственного имущества. Представители УПЦ в ответ заявили, что не будут исполнять требования властей и не покинут лавру.

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