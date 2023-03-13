Боевики вооруженных сил Украины опубликовали в Сети кадры атаки своего подразделения на одну из позиций российских сил в зоне проведения специальной военной операции. Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» также опубликовал данный ролик.

На опубликованных кадрах видно, как группа украинских бойцов под прикрытием боевой машины пехоты продвигается вперед к позициям вооруженных сил Российской Федерации. На пути следования боевики ВСУ обнаружили лежащего на земле военнослужащего российской армии. В конце ролика украинские бойцы орут на россиянина с требованием встать, после чего за кадром слышна стрельба из автоматического оружия.

Невозможно достоверно определить куда именно стреляли бойцы украинского подразделения – в сторону или в направлении военнослужащего ВС РФ. При этом в украинских пабликах данный видеоролик идет под названием «взятие в плен». Будем надеяться, что российский солдат остался в живых.