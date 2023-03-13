На территории населенного пункта Новоберислав, расположенного на правом берегу Днепра в оккупированной части Херсонской области, вооруженными силами Российской Федерации был уничтожен ретранслятор связи ВСУ, установленный на вышке.

Соответствующие кадры, на которых виден момент попадания по вышке связи, были опубликованы в Сети российскими военнослужащими. На опубликованных кадрах видно, как российский беспилотный летательный аппарат приблизился к вышке и обнаружил ретранслятор связи ВСУ, установленный на ней. После на кадрах видно, как двумя точными выстрелами российские бойцы смогли уничтожить средства связи украинской армии.

По данным российских военнослужащих на вышке были установлены специальные ретрансляторы ВСУ, блокировавшие работу российских беспилотных летательных аппаратов и средства для обеспечения связью подразделений вооруженных сил Украины.

Напомним, что на Херсонском направлении идут постоянные артиллерийские дуэли между двумя берегами. При этом украинские артиллеристы обстреливают гражданскую инфраструктуру городов, расположенных на левом берегу Днепра.