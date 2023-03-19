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В зоне проведения специальной военной операции продолжаются ожесточенные боевые действия. Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовали очередные кадры с уничтоженной российской артиллерией американской военной техникой вооруженных сил Украины.

На опубликованных кадрах видно, как очередная попытка украинскими войсками прорвать линию обороны вооруженных сил Российской Федерации не увенчалась успехом. Несколько американских бронетранспортеров М113 с бойцами вооруженных сил Украины попытались перейти в атаку на одном из направлений фронта. Украинская бронегруппа была выявлена средствами воздушной разведки и разбита точными ударами артиллерии ВС РФ.

Сообщается, что всего было уничтожено четыре единицы американской бронетехники в зоне проведения спецоперации. На опубликованных кадрах видно, как из одного горящего бронетранспортера выбегают военнослужащие украинской армии и пытаются укрыться от артиллерийского огня в лесопосадке.

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