Военнослужащие украинской армии продолжают осваивать предоставленную западными странами военную технику. Телеграм-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовали кадры с военного полигона, где бойцы ВСУ учатся управлять танками M1A2 Abrams производства США.

На опубликованных кадрах можно увидеть, как американские танки передвигаются по пересеченной местности, имитируя маневры в условиях боевых действий. Также украинские военнослужащие отрабатывают учебные стрельбы. Однако точных данных о времени и месте, где были сняты данные кадры, нет.

Напомним, что еще в январе текущего года американский президент Джо Байден объявил о поставках основных боевых танков вооруженных сил США М1A2 Abrams. По данным зарубежных средств массовой информации, речь шла о передаче вооруженным силам Украины 31 единицы этого вида американской военной техники.

При этом украинский президент Владимир Зеленский заявил, что в случае прибытия американских танков на территорию Украины к концу лета, это будет уже «слишком поздно».