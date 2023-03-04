Вооруженные силы Российской Федерации продолжают продвигаться с тяжелыми боями к границам республик Донбасса, постепенно освобождая все новые и новые территории от украинских солдат. Кадры ближнего боя при захвате одного из опорных пунктов противника были опубликованы в Телеграм-канале «Работайте, братья!».

Опубликованные кадры были сняты нашлемной камерой одного из российских бойцов «Самарского легиона», входящего в состав группировки «Отважных» ВС РФ. Штурмовая группа российских военных смогла скрытно подойти вплотную к позициям одного из опорных пунктов солдат вооруженных сил Украины.

В ходе завязавшегося боя один из российских бойцов был ранен в руку навылет. Сослуживцы перевязали его рану, и он смог продолжить штурм украинских позиций. В результате опорный пункт вооруженных сил Украины был захвачен. При этом только один украинский солдат решил добровольно сдаться в плен, остальные были ликвидированы на месте. На опубликованных кадрах видно, как он самостоятельно выбрался из окопа с поврежденной кистью.