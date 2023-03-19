Ожесточенные боевые действия в Артемовске и его окрестностях продолжаются. Штурмовые группы ЧВК «Вагнер» продолжают наступать с двух сторон города, чтобы завершить боевую операцию по окружению населенного пункта. При этом в Телеграм-канале «КБ» была выложена анимированная карта с хронологией боев за Артемовск.

Опубликованное видео показывает в динамике всю хронологию боевых действий в Артемовске и его окрестностях. Анимированная карта показывает развитие ситуации с момента начала штурма города и по сегодняшний день. Можно увидеть, как штурмовые группы частной военной компании «Вагнер» постепенно вытесняют подразделения вооруженных сил Украины из Опытного, Подгородного, Иванграда и Ягодного.

Шаг за шагом штурмовые группы «музыкантов» совместно с подразделениями вооруженных сил Российской Федерации теснят противника на запад, чтобы замкнуть окружение вокруг города. Также можно увидеть, как происходит ротация подразделений противника в самом Артемовске и его окрестностях, что свидетельствует о больших потерях украинских подразделений в личном составе.