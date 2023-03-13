Украинские боевики 13 марта обстреляли в очередной раз Донецк. В этот раз под ударом оказался Киевский район города.

Корреспонденты «Известий» опубликовали видеокадры, на которых показана донецкая школа №58, которая пострадала от ударов ВС Украины. Здание, где ранее учились дети, повреждено, штукатурка стен и потолка осыпалась, стекла в окнах разбиты.

В результате удара со стороны ВСУ ранены два мирных жителя.

Сообщается, что ранее, 11 марта, при обстреле Донецка украинцами погиб ребенок 2015 года рождения, также получила ранения одна женщина. А 8 марта при обстрелах города националистами киевского режима пострадали еще три жителя Донецка, среди которых оказался один ребенок подросткового возраста.