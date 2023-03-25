Румынский сенатор Диана Шошоакэ зарегистрировала законопроект, который предполагает разрыв соглашения о добрососедских отношениях. Согласно данному документу Бухарест может претендовать на часть территорий Украины. Осуществить этот план можно путем аннексии, объясняя ее «присоединением к Румынии исторических территорий». В ее список вошли Северная Буковина, Герца, Буджак (Кагул, Болград, Измаил), остров Змеиный.

Стоит отметить, что все вышеперечисленные территории, кроме острова Змеиного, в свое время румыны забрали у Советского Союза. Но по итогам второй мировой войны СССР взяли остров Змеиный в свой состав. Причем в Бухаресте особо не стали возражать, считая, что еще «легко отделались».

Согласно информации, переданной спикером МИД Украины Олегом Николенко через социальные сети, украинское внешнеполитическое ведомство намерено инициировать наложение санкций на Диану Шошоакэ в качестве лица «создающего угрозу национальной безопасности» и территориальной целостности страны.