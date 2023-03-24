В российской государственной корпорации Ростех сообщили, что элементы рухнувшего в Черное море американского дрона MQ-9 Reaper, имеют особое значение для оборонно-промышленного комплекса нашей страны.

В организации отметили, что специалисты разбирают и изучают до последнего винта любую подобную находку. Вся трофейная западная техника подлежит тщательному изучению.

В Ростехе отметили, что внимательно следят за достижениями западного оборонно-промышленного комплекса. Там есть не только удачные модели боевой техники и оружия, но и серьезные ошибки. Отечественное производство все это учитывает.

А для того, чтобы разрабатывать успешный продукт, следует знать, чем занимаются западные конкуренты. Это касается не только дронов, но и прочего вооружения – бронетехники и артиллерийского оружия.