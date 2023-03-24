ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

В российской государственной корпорации Ростех сообщили, что элементы рухнувшего в Черное море американского дрона MQ-9 Reaper, имеют особое значение для оборонно-промышленного комплекса нашей страны.

В организации отметили, что специалисты разбирают и изучают до последнего винта любую подобную находку. Вся трофейная западная техника подлежит тщательному изучению.

В Ростехе отметили, что внимательно следят за достижениями западного оборонно-промышленного комплекса. Там есть не только удачные модели боевой техники и оружия, но и серьезные ошибки. Отечественное производство все это учитывает.

А для того, чтобы разрабатывать успешный продукт, следует знать, чем занимаются западные конкуренты. Это касается не только дронов, но и прочего вооружения – бронетехники и артиллерийского оружия.

Вам может понравиться

МИД РФ отреагировал на планы Лондона поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном

Пресс-служба МИД РФ опубликовала заявление представителей ведомства о том, что Британия решила вывести украинский конфликт на новый уровень. Это подтверждается планами Соединенного Королевства поставить Киеву боеприпасы с обедненным ураном. О

Советник Пушилина Гагин сообщил о замеченных под Артемовском танках Leopard

Под Артемовском замечены немецкие боевые танки Leopard. Об этом рассказал Ян Гагин, советник Дениса Пушилина, врио главы Донецкой республики. С его слов, там же обнаружены и зарубежные бронетранспортеры. Гагин добавил,

Рогов сообщил, что в Мелитополе сработало самодельное взрывное устройство

Утром 23 марта в Украине в Мелитополе Запорожской области произошел взрыв. Об этом сообщил Владимир Рогов, глава движения «Мы вместе с Россией», в своем канале Телеграм. Сообщается, что на улице