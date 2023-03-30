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Российский холдинг «Росэлектроника», который находится в составе компании «Ростех», начал поставлять телекамеры, которые подходят для работы в условиях недостаточной видимости.

Оборудование отличается высокой чувствительностью и позволяет увеличить дальность видения в два с половиной раза, а также до 20 километров при применении лазерной подсветки.

При этом устройство имеет модульную структуру, что является ноу-хау разработчика. Технология запатентована.

В «Ростехе» рассказали, что новое устройство можно устанавливать на беспилотники и летательные аппараты пилотируемого типа. Разработчики считают, что новые камеры будет можно применять в различных исследованиях и робототехнике, а также в оптико-электронных системах.

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