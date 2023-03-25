Из-за ошибки в работе искусственного интеллекта (ИИ) в Сеть попали личные данные некоторых пользователей популярного чат-бота, созданного на основе ИИ, ChatGPT. В последствие масштабный сбой был обнаружен сотрудниками компании-разработчика OpenAI. Об этом сообщает РИА Новости.

Проблемы с корректной работой чат-бота ChatGPT начали происходить в понедельник. Только в США на 12:21 по Москве было зарегистрировано более одной тысячи жалоб от пользователей чат-бота. При этом проблемы также возникли у пользователей ИИ из Канады, Израиля и Великобритании.

Как следует из сообщения, опубликованного на официальном сайте компании OpenAI, некоторые пользователи начали видеть на своих экранах информацию о других участниках чата. В частности для просмотра были доступны следующие данные: фамилии, имена, платежные адреса, последние четыре цифры банковских карт вместе со сроком их действия и адреса электронной почты.

В общей сложности была нарушена конфиденциальность личных данных пользователей чат-бота у 1,2% от числа всех подписчиков ChatGPT.