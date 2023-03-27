Город Сент-Уэн-сюр-Сен является первопрходцем во Франции в установлении на законодательном уровне оплачиваемых отгулов для женщин в период менструальных дней. Такую информацию сообщили на французском телеканале France24.

Согласно решению муниципалитета города Сент-Уэн-сюр-Сен, начиная с 27 марта каждая трудоустроенная жительница может брать в месяц два оплачиваемых выходных, если врачом будет выдана соответствующая справка или же есть варианты работать на дому во время менструального периода.

По словам мэра города Карима Буамране, в период менструации большинство женщин испытывают сильную боль, которая сильно сказывается на трудоспособности. Этот закон сможет помочь женщинам, страдающим от менструальных болей, переживать этот период в комфортных для них условиях. По словам Буамране, целью является разрушение всех табу на эту тему, чтобы в данном вопросе женщины не ощущали стигматизацию.

Напомним, что впервые в Европе был одобрен менструальный отпуск для женщин в Испании в феврале 2023 года.