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На Украине продолжается принудительная мобилизация. В Сети опубликовано множество видеозаписей, как сотрудники военкоматов насильно забирают мужчин призывного возраста в общественных местах: на рынках, возле магазинов, на остановках, даже возле проходных предприятий. Очередное видеоподтверждение бесчинства украинских военкомов появилось в Телеграм-канале «Операция Z: Военкоры русской Весны».

На видеозаписи, сделанной камерой наблюдения, можно рассмотреть, как группа мужчин в военной форме Украины (предположительно сотрудники военкомата) подходят к железным воротам, ведущим во внутренний двор дома в городе Одесса. Один из мужчин открывает двери с помощью отмычки, а затем все заходят во двор вместе с человеком в гражданской одежде с документами в руках. По факту, данные действия являются проникновением со взломом.

Ранее в СМИ сообщалось, что сотрудники военкоматов «вылавливают своих жертв» при помощи машин скорой помощи.

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