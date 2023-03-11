Строительство и совершенствование Россией своих атомных подводных лодок (АПЛ) вызывает нешуточную обеспокоенность Запада, в связи с чем многие военные аналитики сейчас высказываются о сравнении российских подводных сил с американскими. Об этом сообщает Newsweek. Перевод основных положений публикации представлен изданием discover24.ru.

«Путин стремится расширить подводные возможности России, что вызвало растущие опасения среди стран НАТО и их союзников. Многие аналитики сравнивают текущие военные инвестиции в подводные флоты с деятельностью времен холодной войны», – отмечает Newsweek.

«У нас есть признаки того, что атомные подводные лодки России развертываются у берегов Соединенных Штатов, в Средиземном море и в других местах вдоль периферии Европы, что по части объема активности сравнимо с операциями в советском стиле во время холодной войны», – сказал немногим ранее для Newsweek Майкл Петерсон, директор RMSI (американского исследовательского центра, изучающего военные возможности России на море).

Министерство обороны США включает подводные лодки в перечень «жизненно важных» средств обеспечения национальной безопасности. Арсенал субмарин в составе ВМС США в настоящее время состоит из подводных лодок с баллистическими ядерными ракетами (ПЛАРБ), с управляемыми крылатыми ракетами (ПЛАРК) и ударных АПЛ – в последнем случае, это три различных класса ударных подводных лодок – Virginia, Seawolf и Los Angeles.

Ключевой момент различий – в том, что ВМС США имеют в своем составе только атомные субмарины, в то время как Россия, помимо этого, обладает также флотилиями многоцелевых дизель-электрических подводных лодок.

В целом, по данным аналитической организации Nuclear Threat Initiative (NTI), флот США насчитывает 64 подводные лодки, в то время как у России их около 58.

По их же статистике, в ВМС США имеется 14 ПЛАРБ – подводных лодок класса «Огайо». Считается, что они могут работать более 15 лет между капитальными ремонтами и часто используются для длительного патрулирования «сил ядерного сдерживания». В соответствии с новым договором о СНВ подводные лодки класса «Огайо» могут нести до 20 баллистических ракет.

ВМФ России, по оценке аналитиков NTI, «обладает одним из крупнейших подводных флотов в мире». Москва «значительно модернизировала свои подводные силы в последние годы», имея 11 ПЛАРБ и 17 атомных ударных подводных лодок. Помимо этого, Россия также имеет 9 ПЛАРК и 21 дизель-электрическую (чрезвычайно малошумную) ударную подводную лодку.

В прошлом месяце Алексей Рахманов, генеральный директор Объединенной судостроительной корпорации России сообщил государственным СМИ, что завод «Севмаш», производящий российские АПЛ, «набрал ритм, благодаря которому теперь снова сдает заказчику одну или две атомные подводные лодки в год».

«Так было в 2021 году, в 2022 году, надеемся, что так будет и в 2023 году», – добавил Рахманов. По его словам, до конца текущего года в состав флота войдут АПЛ «Александр III» и «Красноярск», а в 2024 году – АПЛ «Архангельск».

ПЛАРБ «Александр III» – это седьмая по счету стратегическая атомная подводная лодка ВМФ России класса «Борей-А», она может нести 16 межконтинентальных баллистических ракет “Булава”.

Ранее мы публиковали перевод основных положений высказываний западных экспертов о том что угроза со стороны подводных лодок, оснащенных даже обычным – неядерным – вооружением, позволяет России удержать западных противников от использования своих преимуществ в других областях.