В МВД Украины объявили, что к 1 апреля должно завершиться формирование штурмовых бригад для «гвардии наступления». Для созданных подразделений будет проводится обучение и боевое слаживание. Соответствующую информацию сообщил официальный представитель Национальной гвардии Украины Руслан Музычук.

По его словам, формирование штурмовых бригад в системе украинского министерства внутренних дел, которое было начато в феврале 2023 года, уже на стадии завершения. На данный момент подано 16 тысяч заявок для пополнения рядов «гвардии наступления». Набор будет длиться до 1 апреля, после чего сформированные бригады перейдут к боевому слаживанию и обучению. Также планируется формирование резервов для восполнения потерь в уже созданных подразделениях.

Отмечается, что в план Нацгвардии Украины входило создание восьми-девяти военных формирований: «Буревий», «Рубеж», «Лють», «Червона калина», «Кара-Даг», «Стальная граница», «Спартан». Также будет восстановлен национальный батальон «Азов» (террористическая организация, запрещенная на территории РФ).