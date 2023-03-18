Карим Хан, прокурор Международного уголовного суда в Гааге (МУС), заявил, что сожалеет, что ведомству пришлось выдать ордер на арест российского президента Владимира Путина. Об этом он рассказал в ходе интервью тв-каналу CNN.

С его слов, то, что произошло, не является поводом для того, чтобы праздновать это событие. Он отметил, что для выдачи ордера были все основания, которые заставили действовать руководство МУС таким образом.

Прокурор отметил, что суд продолжает вести расследование из-за украинского конфликта. Организация изучает все обвинения, которые поступают, и не планирует приостанавливать свою работу после того, как были выданы ордеры.

Днем ранее стало известно, что МУС выдал ордеры на арест российского президента Владимира Путина и Марии Львовой-Беловой, который является уполномоченным по правам ребенка в РФ.