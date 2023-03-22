Британия заявила о том, что планирует начать поставки на Украину бронебойных боеприпасов с обедненным ураном. Это указывает на то, что власти Лондона решили пренебречь жизнями мирного населения Украины, сообщает МИД РФ.

Владимир Путин, лидер России, отметил, что это заявление Британии говорит о том, что Запад готов вести войну до «последнего украинца» не только на словах, но и на деле.

Также в российском МИД заявили, что подобные планы Британии указывают на ее желание вывести украинский конфликт на новый уровень.

Дипломаты указали, что эти действия нанесут непоправимый ущерб экологии, а также увеличат страдания мирных жителей Украины. Кроме того, поставки снарядов с ураном негативно скажутся на двусторонних отношениях Москвы и Лондона.