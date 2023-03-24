Представители командования украинской армии заявили, что в ночь на 24 марта вооруженные силы Российской Федерации произвели массированный удар по целям на территории Украины, в ходе которого были использованы барражирующие боеприпасы, авиационные бомбы и управляемые ракеты.

Как следует из заявления представителя командования воздушных сил ВСУ Юрия Игната, вчера вечером российская массированная атака началась с удара двумя ракетами Х-59 по целям в Одесской области. После чего около 10 российских самолетов Су-35 нанесли массированный удар по целям на территории Сумской области управляемыми авиационными бомбами.

Северные регионы Украины и город Кривой Рог были атакованы ударными дронами российских вооруженных сил. Сообщается, что во время массированной атаки барражирующими боеприпасами российская армия применила противолокационную ракету Х-31. Результатом массированной атаки со стороны российских вооруженных сил, по словам Игната, стали пораженные объекты ВСУ в нескольких регионах Украины.