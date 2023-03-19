Боевики вооруженных сил Украины продолжают обстреливать мирное население Донецка. В очередной раз под артиллерийский огонь со стороны украинской армии попал Кировский район города. В результате обстрела один мирный житель погиб на месте.

По данным представительства Донецкой Народной Республики в СЦКК, прошлой ночью Кировский район Донецка был трижды обстрелян боевиками вооруженных сил Украины. Сообщается, что 15 снарядов было выпущено по жилым зданиям в 00:23 из реактивной системы залпового огня. В 00:42 на территории района было зафиксировано еще три прилета 155-мм артиллерийских снаряда натовского стандарта. В 00:45 боевики украинской армии выпустили еще десять реактивных снарядов по Кировскому району.

В результате обстрела был убит молодой мужчина, находившийся в своем личном автомобиле. Также было повреждено несколько жилых домов и здание одного из магазинов.

Напомним, что ВСУ регулярно обстреливают мирные районы Донецка, в результате чего гибнут мирные жители. Для нанесения ударов украинская армия использует преимущественно артиллерию натовского образца.