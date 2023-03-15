Украинские войска выстроили надежную систему укреплений в Артемовске, но теперь она под контролем российских формирований. Корреспондент германского издания Bild назвал эту систему укреплений «последней надеждой» ВСУ, но теперь она рухнула, пишет «Взгляд».

Немецкий корреспондент отметил, что военные РФ уже перешли в «северный промышленный район» Артемовска. По его мнению, в итоге активного наступления российских сил пал еще один рубеж ВСУ. Теперь российские бойцы получили больший простор для того, чтобы идти вперед.

Ранее один из офицеров украинской бригады рассказал, что бойцы ВСУ на территории Артемовска испытывают дефицит боеприпасов, также возникли серьезные проблемы во взаимодействии. Он отметил, что в итоге формирования РФ могут продвигаться без каких-либо помех до линии соприкосновения.