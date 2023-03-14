ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Яхта, которая предположительно использовалась диверсантами для подготовки теракта на «Северных потоках», была обнаружена на немецком острове Рюген. Морское судно модели Bavaria Cruiser 50 находилось под открытым небом на мысе Буг. Такая информация появилась в немецком издании Spiegel со ссылкой на собственное расследование.

Согласно данной информации, яхта, размещенная на мысе Буг на острове Рюген, была использована группой террористов, чтобы подобраться к месторасположению трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» и совершить их подрыв. Автор материала отмечает, что территория острова Рюген ранее была бывшим военным портом. В издании также говорится о возможной причастности к совершению данной диверсии украинцев. Ведь адрес электронной почты, используемый для аренды яхты, указывает на Украину.

Ранее журнал Spiegel опубликовал информацию, что яхта модели Bavaria Cruiser 50 была арендована неустановленными лицами через чартерную фирму острова Рюген. По информации издания, судно вышло из порта Росток-Варнемюнде и после этого было пришвартовано в порту Вик на севере острова Рюген.

Вам может понравиться

Американский стратегический бомбардировщик пролетел рядом с Санкт-Петербургом

Стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress из Соединенных Штатов Америки, который работает под позывным NOBLE61, был обнаружен в двухстах километрах от северной столицы России, Санкт-Петербурга. Об этом стало известно из данных ресурса

Никулин: ВСУ могут использовать БПЛА для применения химического оружия на территории России

Как заявил в беседе с «НСН» бывший член комиссии по биологическому оружию в ООН Игорь Никулин, киевский режим смог создать разветвленную террористическую сеть на территории Российской Федерации, а теперь с

В Госдуме РФ назвали абсурдной идею Запада о мирных переговорах при одновременных поставках оружия Киеву

Дмитрий Белик, член Госдумы РФ по международным делам, сообщил, что идея о введении мира на Украине, выдвинутая германскими политиками, является не только абсурдной, но и наглой. Подобные предложения звучат на