Яхта, которая предположительно использовалась диверсантами для подготовки теракта на «Северных потоках», была обнаружена на немецком острове Рюген. Морское судно модели Bavaria Cruiser 50 находилось под открытым небом на мысе Буг. Такая информация появилась в немецком издании Spiegel со ссылкой на собственное расследование.

Согласно данной информации, яхта, размещенная на мысе Буг на острове Рюген, была использована группой террористов, чтобы подобраться к месторасположению трубопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2» и совершить их подрыв. Автор материала отмечает, что территория острова Рюген ранее была бывшим военным портом. В издании также говорится о возможной причастности к совершению данной диверсии украинцев. Ведь адрес электронной почты, используемый для аренды яхты, указывает на Украину.

Ранее журнал Spiegel опубликовал информацию, что яхта модели Bavaria Cruiser 50 была арендована неустановленными лицами через чартерную фирму острова Рюген. По информации издания, судно вышло из порта Росток-Варнемюнде и после этого было пришвартовано в порту Вик на севере острова Рюген.