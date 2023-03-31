Призывников из России не будут отправлять на Украину в зону СВО. Об этом сообщил Владимир Цимлянский, представитель Генерального штаба российских ВС.

Контр-адмирал Цимлянский отметил, что те военные, которые на данный момент находятся в зоне спецоперации, успешно выполняют поставленные задачи. Увеличение численности состава не требуется. Он добавил, что ни один российский военный, который будет служить по призыву, не будет направлен в зону СВО.

Но при желании военнослужащие могут заключить контракт с Минобороны РФ и поехать на Украину. Ранее Дмитрий Песков, официальный представитель Кремля, также сообщал, что любой срочник при желании может подписать военный контракт и стать участником спецоперации.