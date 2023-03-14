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Как отмечает в своем материале обозреватель издания «Свободная пресса» Константин Ольшанский, руководство США будет наращивать поставки ударных дронов вооруженным силам Украины. По данным издания Defense News, Пентагон отправит на Украину компактный барражирующий боеприпас Altius 600, способный совершать автономные полеты длительностью 4 часа на расстояние в 450 километров, что сопоставимо по характеристикам с российским дроном-камикадзе «Герань-2».

США также планируют передать киевскому режиму разведывательный беспилотник с неподвижным крылом, возможностью вертикального взлета и посадки AeroVironment Jump 20 с автономностью полета в течение 14 часов и дальностью 185 километров. Вооруженные силы Украины должны получить еще один разведывательный дрон К8 производства американской компании CyberLux с возможностью транслировать оператору потоковое видео с разведывательной высоты.

Таким образом, Пентагон пытается ответить на превосходство в небе над зоной спецоперации российских беспилотных летательных аппаратов. Причем успешное применение российских беспилотников в реальных боевых действиях помогает России результативно продвигать их на рынке. Об этом свидетельствует обширная экспозиция российских БПЛА на выставке IDEX and NAVDEX 2023 в Эмиратах.

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