Российские силы показывают хорошие результаты в боях на Авдеевском направлении. Однако, по словам депутата ДНР Владислава Бердичевского, вести речь о формировании «Авдеевского котла» все же еще рано.

Бердичевский отметил, что на данный момент российскими подразделениями ведется активная работа по разрушению укрепленных позиций ВСУ, которые формировались противником на протяжении долгих лет. В борьбе с украинскими националистами российским штурмовым группам активно помогает артиллерия.

Однако он подчеркнул, что возможность сформировать котел российские силы получат после освобождения населенных пунктов Первомайского и Красногоровки. И лишь после этого речь пойдет об окружении Авдеевки силами российских войск.

Отмечается, что в районе Авдеевки украинская группировка насчитывает приблизительно 5 тысяч человек. У них открыт доступ к подвозу боеприпасов, есть возможность производить ротацию личного состава. Поэтому, по словам Бердичевского, главной задачей ВС России на данном участке фронта сейчас является перерезание путей снабжения противника.