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В Донецкой Народной Республике в городе Макеевка мужчина подорвался на взрывоопасном предмете. Об этом сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Сообщается, что пострадавшим является местный житель Макеевки 1986 года рождения. Он получил ранение в результате подрыва взрывоопасного предмета на улице Октябрьской Советского района 21 марта.

Ранее сообщалось, что двое мужчин в Донецке в разный районах города подорвались на противопехотных минах «Лепесток», забрасываемых ВСУ при помощи РСЗО. Согласно данным СЦКК, с лета 2022 года от украинских «Лепестков» пострадало 98 человек, среди которых 9 детей. Три человека получили ранения не совместимые с жизнью.

Россия продолжает проведение специальной военной операции на территории Украины с целью защиты населения Донбасса от преступных действий украинских боевиков. Также целями СВО является денацификация и демилитаризация Украины.

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