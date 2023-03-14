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Один из бойцов ЧВК «Вагнер» рассказал, что их штурмовые группы находятся уже рядом с железной дорогой, по которой украинцы подвозят подкрепление в Часов Яр, а затем в Артемовск (укр. название Бахмут). Он сообщил, что сложный бой сейчас идет на западном направлении, там работает артиллерия, применяется стрелковое оружие, пишет РИА Новости.

«Вагнеровец» отметил, что в Верховке неприятель находился внизу, а его подразделение простреливало сверху и закидывало их из минометов. Со слов бойца, у ВСУ хорошие танки и артиллерия, но они не выдерживают стрелковый бой.

Силы «Вагнера» сейчас активно движутся вперед, к северо-западу от Артемовска. Так перерезается логистика ВСУ. Ожидается, что скоро бойцы выйдут к основному пути, по которому идет снабжение украинской группировки в Часове Яре и Артемовске.

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