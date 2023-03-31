Работникам бразильского кладбища удалось спасти заживо похороненную молодую женщину. Это произошло в муниципалитете Висконди-ду-Риу-Бранку.

Сообщается, что могильщики обнаружили полностью замурованную женщину в возрасте 36 лет в гробнице. Они услышали, как она кричала и просила о помощи, и вызывали сотрудников правоохранительных органов. Полиция освободила женщину, позже ее отвезли в госпиталь, так как у нее были травмы головы.

Пострадавшая рассказала, что на кладбище ее привезли двое незнакомых мужчин, избили и поместили в гробницу. На них были надеты маски. После этого они замуровали выход кирпичной кладкой.

В полиции рассказали, что женщина распространяла наркотические вещества. Вероятно, она стала жертвой поставщиков после того, как потеряла наркотики.