Йордан Божилов, бывший заместитель главы Минобороны Болгарии, сообщил, что ЧП, которое произошло с дроном США в Черном море, может представлять угрозу для всего мирового сообщества.

Бывший болгарский чиновник считает, что Вашингтон может начать открытое противостояние с Россией. При этом он допустил, что США сделают все, чтобы элементы упавшего беспилотника не попали в руки российских специалистов.

Ранее сообщалось, что после инцидента официального контакта президентов России и США не было, но главы Министерств обороны, Сергей Шойгу и Ллойд Остин, провели переговоры по телефону.

Глава Пентагона отметил, что Вашингтон не желает конфликтовать с Москвой и настоял на том, что нужно искать компромиссы.