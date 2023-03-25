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На территории Белоруссии вступил в силу закон, предусматривающий наказание за государственную измену в виде смертной казни для чиновников. Закон начал действовать 25 марта, ровно через десять дней после его публикации на странице Национального правового портала.

Напомним, что еще в конце октября 2022 года в парламент страны был внесен на рассмотрение законопроект «Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности», согласно которому усиливается противодействие преступлениям экстремистской, антигосударственной и террористической направленности. Закон был принят в первом чтении в начале декабря 2022 года, а уже в феврале 2023 года одобрен и во втором чтении. Белорусский президент подписал его 9 марта.

Согласно принятому закону за измену государству, должностное лицо, занимающее государственную должность, может получить пожизненный срок или наказание в виде смертной казни. В соответствии с новым законом в Белоруссии вводится ответственность за дискредитацию вооруженных сил, пропаганду терроризма и за нарушение требований по защите государственных секретов.

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