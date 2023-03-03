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Макс Блюменталь, журналист из США, рассказал, что власти Украины ведут особый «список смерти», куда записывают людей, которые говорят правду о Крыме.

Журналист отметил, что первым рассказал правду жителям Америки о полуострове тв-канал NBC, показав сюжет о Крыме. Автор репортажа сразу же оказался в списке смерти, куда попали другие журналисты, а также граждане Америки и чиновники. Блюменталь задается вопросом, что будет делать далее NBC, и получат ли осуждение эти действия Украины со стороны «свободной прессы».

Сообщается, что журналист тв-канала NBC Кир Симмонс месяц назад подготовил видеорепортаж, сделанный в Крыму. Он приехал туда по Крымскому мосту, который был восстановлен после взрыва, и поговорил с местным населением. Он рассказал, что жители полуострова готовы бороться против ВСУ, если те сделают попытку захвата территории.

1 марта журналист был внесен на Украине в базу ресурса «Миротворец», его обвинили в покушении на суверенитет Украины.

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