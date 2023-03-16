Американское издание The New York Times опубликовало материал, где указывается, почему Черное море имеет огромное значение в условиях вооруженного противостояния, которое возникло между Россией и Украиной.

По данным источника, противостояние между странами возникало именно из-за нежелания отдавать контроль противнику над Черным морем.

В публикации говорится, что что акватория Черного моря стала важным театром, где разворачиваются боевые действия. Именно с кораблей, расположенных в нем, запускаются ракеты, нацеленные на военные и энергетические объекты на территории Украины.

Также сообщается, что Черное море является маршрутом, которое соединяет порты Украины и России со Средиземным морем, что жизненно важно с точки зрения внешней торговли.