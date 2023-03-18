У властей России нет планов по захвату стран Европы. Об этом заявила Марджори Тейлор Грин, представитель американской Республиканской партии. Она назвала подобные высказывания о планах Путина ложью, сообщает издание The Independent.

Конгрессвумен добавила, что нахождение США на Украине является смешным. По ее мнению, Америка платит за прокси-войну с Москвой, а она ни разу не слышала от Путина даже намека на то, что он планирует вторгаться на территорию Европы.

Политик отметила, что не верит подобным слухам.

Ранее Дуглас Макгрегор, бывший советник Пентагона, рассказал, что Вашингтон финансово не потянет войну с Российской Федерацией. Он добавил, что в вооруженном конфликте с Россией Киев несет огромные потери.