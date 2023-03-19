Журналист Павел Смоляк допустил отставку губернатора Петербурга Александра Беглова. Причиной недовольства вокруг градоначальника, как считают в прессе, стали управленческие провалы.

Ранее стало известно об отставке главы Чукотского автономного округа Романа Копина и губернатора Смоленской области Алексея Островского. Президент РФ Владимир Путин уже назначил исполняющих обязанностей глав региона.

«Александру Беглову, вероятно, будет оказано особое внимание, президент отставку питерского градоначальника, внезапно ушедшего на карантин, примет лично. Ждем и надеемся», — поделился своими мыслями журналист в Telegram-канале.

Беглов столкнулся с серьезным падением общественной поддержки. В одном из последних соцопросов говорилось, что 60% респондентов критикуют работу петербургского градоначальника.

Вместе с этим негативно на образ градоначальника влияет общественная активность в поддержку отставки Беглова. Петицию подписали свыше 50 тысяч человек. Губернатора регулярно критикуют за управленческие провалы, в том числе за неумение наладить уборку города в зимнее время.