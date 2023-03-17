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Американцев очень обеспокоил инцидент, произошедший с их разведывательным беспилотником MQ-9 Reaper в Черном море. В интернет-сетях США пользователи крайне обеспокоены тем, что данное происшествие может послужить поводом к началу ядерного конфликта между Россией и Соединенными Штатами.

Масло в огонь подлил также начавшийся банковский кризис в США. В итоге Американское правительство было вынуждено пойти на прямой контакт с Российской Федерацией на уровне глав оборонных ведомств. Отмечается, что министр обороны США Ллойд Остин 15 марта общался по телефону с министром обороны РФ Сергеем Шойгу.

Помимо Остина с Москвой связывался председатель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США генерал Марк Милли. Согласно информации издания New York Times провел переговоры с российским генералом Герасимовым. Хотя ранее оба генерала избегали общения между собой.

Большая часть аналитических экспертов уверены, что потеря беспилотника не станет «спусковым крючком» начала вооруженного конфликта между США и РФ. Но исходя из слов командующего ВВС США в Европе Джеймса Хекера, американцы все же постараются дать «ответку».

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