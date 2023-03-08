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Авторы Телеграм-канала «Операция Z: Военкоры Русской Весны» опубликовали пост о том, как российские снайперы отрабатывают по целям на Угледарском направлении. Видеокадры работы снайперов ОБТФ «Каскад» также были выложены в ТГ.

Находясь в зоне боевых действий под Угледаром, российские военнослужащие вели наблюдение в районе населенного пункта Павловка. Разведке удалось выявить группу противников в количестве четырех человек. Российские снайперы открыли огонь по украинским боевикам, в результате чего один из противников был ликвидирован. Остальные боевики бросились в рассыпную под прицельным снайперским огнем бойцов «Каскада».

Напомним, что с 24 февраля 2022 года Российская Федерация проводит специальную военную операцию на территории Украины. Основная цель СВО – защита мирного населения республик Донбасса от неправомерных действий киевского режима, который на протяжении восьми лет занимается геноцидом мирных граждан.

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