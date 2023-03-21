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Андрей Марочко, представитель ЛНР, рассказал, что боевики киевского режима, которые прибывают в район Артемовска, занимают дома местных жителей. При этом людей никто не эвакуирует. Такая ситуация сложилась в поселениях Калиновка, Богдановка и Григоровка.

Сообщается, что в этих населенных пунктах много домов, которые стоят пустыми. Однако националисты киевского режима сознательно заселяются в те, где живут люди.

Напомним, что российские Вооруженные силы на сегодняшний день держат под контролем около 70 процентов Артемовска. При этом командование ВС Украины продолжает присылать к городу новые подкрепления.

Город является важным транспортным узлом, через который идет снабжение украинских сил на территории Донбасса.

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