Украинские боевики начали минировать трупы своих погибших сослуживцев. Об этом пишут военные корреспонденты канала Телеграм «Русская весна».

Сообщается, что российские военные вытеснили неприятеля с позиций на Донбасском направлении. Далее в ходе зачистки нашли странные «сюрпризы», которые украинские националисты оставили после своего бегства.

Выяснилось, что в ходе отступления выжившие бойцы украинской армии начали класть гранаты под тела своих умерших товарищей. Военкоры «Русской весны» отметили, что это явление уже не ново, и российские солдаты периодически находят такие «сюрпризы».

Российский солдат на опубликованном видео говорит, что нашел еще одного воина. Но у него есть “сюрприз”, который оставили его побратимы.