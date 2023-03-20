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Алексей Дмитрашковский, представитель Таврического направления ВСУ заявил, что российские силы намерены взять в окружение населенный пункт Авдеевку. Поэтому он может стать вторым Бахмутом (прежнее название Артемовск).

Украинское командование сообщает, что на данный момент ВС России осуществляет попытки по окружению Авдеевки. Ранее британской разведкой сообщалось, что следующей целью российских сил после Артемовска является именно Авдеевка. Дмитрашковский подчеркнул свое согласие с британцами относительно того, что «Авдеевка вскоре станет вторым Бахмутом».

Стоит отметить, что в Авдеевке подразделения ВСУ будут оказывать наиболее сильное сопротивление. И самым сложным участком, по всей вероятности, станет территория Авдеевского коксохимического завода. Данное предприятие расположено на достаточно большой территории на северо-западе населенного пункта. Именно там ВСУ организуют основной оборонительный пункт в случае прорыва российских войск в город.

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