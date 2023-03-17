Обстановка в Вооруженных силах Украины намного хуже, чем написало американское издание Washington Post. WP сослался на слова командира батальона ВСУ, который работает под позывным «Купол». Об этом рассказал солдат ВСУ Владимир Шевченко, который состоит в составе 46-й десантно-штурмовой бригады.

Военный отметил, что интервью, опубликованное в Washington Post, является полной правдой. Но все слова в нем очень осторожные и взвешенные. А дело в том, в реальности дела обстоят намного хуже, отметил Шевченко.

Несколько дней назад в издании Washington Post вышло интервью с украинским военным. Офицер пожаловался корреспонденту на то, что в войсках находится много необученных бойцов, которые при первой опасности покидают свои позиции.

После этого комбата назначили заместителем в учебный центр ВСУ. Но «Купол» не захотел переходить на новую должность и написал рапорт на увольнение, сообщает СМИ.