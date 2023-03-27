Украинские СМИ сообщили, что генерал Александр Сырский, который командует сухопутными войсками ВСУ, посетил украинские позиции под Бахмутом (совр. название Артемовск). Сообщается, что в ходе визита он дал оценку текущей обстановке и принял несколько оперативных мер, которые должны помочь противостоять российским силам.

Генерал Сырский встретился с командирами украинских военных подразделений и сообщил им, что оборона города особенно важна и является военной необходимостью. Он добавил, что сейчас наблюдается самая тяжелая фаза боевых действий. Отмечается, что обстановка в городе для украинских формирований сохраняется сложной.

Ранее сообщалось, что военные компании «Вагнер» уверенно приближаются к центральным районам Артемовска.