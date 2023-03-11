Боевик украинской армии решил снять видео, как идут боевые действия около Кременной. Но прямо во время видеосъемки получил пулю, которая прилетела от российского солдата. Видеокадры опубликовал ресурс «Русская весна».

На снятых кадрах можно увидеть, как националисты ВСУ пытаются словесно запутать формирование российской армии около Кременной в ЛНР. Однако русские бойцы не поддаются провокациям и бьют прямо в цель. Под пули попал один из украинских боевиков сразу же после оскорблений российского солдата. Атака российских ВС против ВСУ шла в лесополосе рядом с Кременной.

На видео националист ВСУ выкрикнул российскому бойцу, чтобы тот вышел из укрытия и в этом случае сохранит жизнь. Но после этого сам сразу же получил пулю.